Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 20-летнему уроженцу Дагестана Абдулгапару Курбанову за террористическую деятельность на территории Сирии. Об этом ИА REGNUM 17 октября сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что летом 2017 года Курбанов вступил в террористическую группировку и участвовал в незаконном вооруженном формировании. Молодой человек добрался до Сирии и охранял там подконтрольные террористам территории в пригороде Атмы и в провинции Латакия. Кроме того, он участвовал в боевых действиях в провинции Хама.

Задержали дагестанца в октябре 2018 года. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года начальник дагестанского управления Росгвардии Магомед Баачилов заявил, что в Сирии на стороне незаконных вооруженных формирований воюют около 1,3 тыс. жителей республики.

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