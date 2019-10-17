Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Глава компании Riot Games Николо Лоран не отрицает возможность создания MMO-игры (массовая многопользовательская онлайн игра) по вселенной League of Legends. Об этом он рассказал во время прямой трансляции на Twitch 16 октября.

Лоран заявил, что отсутствие анонса MMO-игры не означает, что компания не разрабатывает её в данный момент. Эксперты считают, что Riot Games может представить новый проект в ближайшие два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Riot Games провела прямую трансляцию в честь десятилетия своей игры League of Legends (LoL). Разработчики анонсировали несколько новых игр и анимационный сериал по вселенной LoL.

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