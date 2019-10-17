Москва, , 11:13 — REGNUM Ситуацию с демографией в России называют по-разному — провалом, ямой, катастрофой — но эпитеты всегда тревожные, разница только в степени их тревоги. А как, по-вашему, как обстоят у нас дела с демографией?

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

ИА REGNUM начинает новый опрос, который даст вам возможность высказать свое мнение на эту острую тему. Стало ли вокруг вас меньше детей — или наоборот, их заметно больше? Хватает ли мест в школах и детсадах? Достаточна ли господдержка семей с детьми и насколько она влияет на решение родить ребенка? Эти и другие вопросы мы задаем нашим читателям.

Проводящийся на платформе STIRVOX опрос позволит вам узнать, что думают сограждане и кто те люди, которые разделяют вашу точку зрения. А с учетом того, что платформа позволяет нам учитывать мнения жителей разных возрастов, регионов и населенных пунктов, мы сможем увидеть очень выпуклую картину по стране в целом.