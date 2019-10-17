р-н Щелковский, , 11:11 — REGNUM В Московской области на строящемся мосту через Клязьму (Щелково) приступили к установке линий наружного освещения и обустройству ливневой канализации. Движение по мосту запустят в ноябре 2019 года. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как заявил министр транспорта региона Алексей Гержик, длина нового моста составит 860 метров, он будет двухполосным строительстве с расчетной скоростью движения 70 км/ч. В строительстве задействованы 50 специалистов и 16 единиц спецтехники. Сейчас строители заняты прокладкой инженерных коммуникаций, строительством тротуаров, обустройством ливневой канализации и установкой наружного освещения. Строительные работы начались в 2018 году за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

«Общая готовность объекта составляет 80%. Запустить движение по новому мосту планируем в ноябре 2019 года», — заявил Гержик.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подольске установили пролетную часть надземного пешеходного перехода на Старосимферопольском шоссе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подольске перекроют движение из-за установки пролета моста