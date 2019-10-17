Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Задержание наркодилера в Петербурге помогло обнаружить нарколабораторию, где химический наркотик метамфетамин производили килограммами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сначала полицейские задержали на улице Варшавской 36-летнего мужчину, незаконно сбывшего около 1 килограмма метамфетамина.

В ходе обыска в его в квартире на той же улице нашли и изъяли еще 189,4 грамма этого же наркотика, а также компьютеры, сотовые телефоны, сим-карты различных операторов.

После этого полицейским удалось выяснить, что в доме 19 по той же Варшавской улице находится лаборатория по производству наркотика.

«В ходе обыска обнаружено и изъято наркотическое средство метамфетамин массой 1,2 килограмма, а также химические реагенты, оборудование и инструменты», — отметили в Главке МВД.

Возбуждено уголовно дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере»). За это преступление виновным грозит до 20 лет лишения свободы.