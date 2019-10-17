Симферополь, 17 октября 2019, 11:08 — REGNUM К началу 2024 года все образовательные организации Крыма будут обеспечены системами видеонаблюдения и ограждениями. Об этом на своей странице «ВКонтакте» 17 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи прошла общегородская минута молчания, посвящённая памяти жертв вооружённой атаки на политехнический колледж, в результате которой погибли 21 человек. По убеждению главы республики Сергея Аксёнова, все учреждения образования должна охранять Росгвардия.
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