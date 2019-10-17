Симферополь, , 11:08 — REGNUM К началу 2024 года все образовательные организации Крыма будут обеспечены системами видеонаблюдения и ограждениями. Об этом на своей странице «ВКонтакте» 17 октября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Нам нужно оснастить все учебные учреждения техническими средствами защиты. На сегодняшний день системами автоматической пожарной сигнализации оборудован 71% образовательных организаций Крыма, системами видеонаблюдения — 53%, системами контроля управления доступом — 26%, тревожными кнопками — 66%. Системы пожарной безопасности будут установлены к 2021 году во всех школах, а к 2023-му — во всех детских садах», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи прошла общегородская минута молчания, посвящённая памяти жертв вооружённой атаки на политехнический колледж, в результате которой погибли 21 человек. По убеждению главы республики Сергея Аксёнова, все учреждения образования должна охранять Росгвардия.

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