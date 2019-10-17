Черкесск, , 11:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 2019 году будет отремонтирован по программе капремонта 51 многоквартирный дом. Денежные средства на эти цели выделит республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Планируется, что ремонт будет завершен уже к конку текущего месяца, передает телекомпания «Архыз 24».

В большинстве домов будет заменена кровля. Старую невентилируемую крышу в 34 домах сменят на вентилируемую. В пяти — будут отремонтированы фасады, в четырех — заменены лифты. Еще в восьми домах будут отремонтированы внутридомовые инженерные сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Карачаево-Черкесии были капитально отремонтированы 95 многоквартирных домов. В 81 доме ремонт произвели за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в 14 домах — за счет собственников жилья.

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