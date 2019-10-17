Москва, , 11:02 — REGNUM Внедрение решений на основе искусственного интеллекта может сильно изменить Россию, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас есть огромное поле для деятельности в этом направлении, результаты внедрения решений на основе искусственного интеллекта способны сильно изменить страну», — цитирует Грефа ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.

Это делается в целях обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России, а также проведения научных исследований в области искусственного интеллекта, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей.

Путин также поручил правительству России до 15 декабря обеспечить внесение изменений в национальную программу «Цифровая экономика России», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект».

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