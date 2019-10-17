Новосибирск, , 10:58 — REGNUM Новые подходы в диагностике и профилактике вторичного остеопороза создают учёные Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск), сообщает 17 октября издание «Наука в Сибири».

На первом этапе исследователи изучают генетическую составляющую развития заболевания, затем будет создан диагностический алгоритм, который с большой долей уверенности позволяет прогнозировать риск развития остеопороза, в том числе, вторичного.

«Конечно, эти алгоритмы надо применять в сочетании с анализом образа жизни пациента, который самым серьезным образом влияет на вероятность развития остеопороза и на наличие у него других заболеваний, способных его спровоцировать, по сути, это и будет той самой персонифицированной медициной, к которой сейчас движется здравоохранение во всем мире», — пояснил заместитель руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН) доктор медицинских наук Вадим Климонтов.

Отмечается, что новые возможности для исследовательской работы открывает модернизация научно-приборной базы, с которой работают сотрудники Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН.

Недавно в их клинику поступил новый денситометр, который позволяет не только проводить стандартные замеры плотности костной ткани, но и оценивать так называемое качество, или геометрию костной ткани. Таким образом, этот приборный комплекс будет служить сразу двум целям: врачи клиники смогут ставить более точные диагнозы, а ученые получат дополнительный материал для своих исследований.

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