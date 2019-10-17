Оттава, , 11:24 — REGNUM В экшен-игру Gears 5 добавили персонажей из предстоящего фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Ролик с анонсом новых героев появился на YouTube-канале проекта 16 октября.

Разработчики добавили в свою игру роботов Т-800 и Rev-9, а также главных героинь предстоящего фильма: Грейс (Маккензи Дэвис) и Сару Коннор (Линда Хэмилтон). Новые персонажи уже доступны для приобретения.

Напомним, премьера фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» состоится 31 октября 2019 года. Картина станет прямым продолжением второй части кинофраншизы.

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