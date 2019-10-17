Керчь, Крым, , 10:55 — REGNUM Все образовательные учреждения должна охранять Росгвардия, а не частные структуры. Такое мнение на своей странице «ВКонтакте» 17 октября высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Во всех учебных заведениях Крыма организован пропускной режим, усилена охрана, в том числе с привлечением частных охранных структур и сотрудников Росгвардии. Считаю, что все учреждения образования должна охранять Росгвардия», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи прошла общегородская минута молчания, посвящённая памяти жертв вооружённой атаки на политехнический колледж, в результате которой погиб 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Нужно сделать всё, чтобы Керченская трагедия не повторялась – глава Крыма

Читайте развитие сюжета: Властям Крыма нужно шесть лет, чтобы оборудовать школы видеокамерами