Керчь, Крым, 17 октября 2019, 10:55 — REGNUM Все образовательные учреждения должна охранять Росгвардия, а не частные структуры. Такое мнение на своей странице «ВКонтакте» 17 октября высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи прошла общегородская минута молчания, посвящённая памяти жертв вооружённой атаки на политехнический колледж, в результате которой погиб 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения.
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