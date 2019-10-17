Нальчик, , 10:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии на скамье подсудимых в скором времени окажутся две местные жительницы. Их обвиняют в участии в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью, сообщили ИА REGNUM 17 октября в управлении Генпрокуратуры РФ в СКФО.

Преступная группа была создана в сентябре 2016 года. Ее участники обналичивали денежные средства физических лиц и компаний, заключая с ними фиктивные договора на переводы денег на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций.

В результате такой преступной деятельности был получен доход в размере 16 млн рублей. После разоблачения этой группы было возбуждено уголовное дело в отношении ее членов по статьям УК РФ «Незаконная банковская деятельность», «Незаконная регистрация юридических лиц» и «Участие в преступном сообществе». Две его участницы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, расследование в отношении остальных членов группы продолжается.