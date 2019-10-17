Москва, , 10:47 — REGNUM Российские граждане получили 600 млн рублей от государства в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с начала 2019 года. Об этом сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.

В текущем году по делам против России ЕСПЧ вынес около 250 постановлений и решений. За этот же период Минюст России выплатил российским заявителям около 600 млн рублей, пояснил он в интервью ТАСС.

Гальперин уточнил, что в 2019 году количество заявлений было примерно таким же, как в предыдущие годы. За 20 лет, отмечал он ранее, выплаты России своим гражданам составили €200 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гальперин рассказал массовых вбросах в СМИ материалов, которые фальфисицируют иностранные спецслужбы и выдают их за доказательства по жалобам Грузии и Украины в Страсбургский суд против России.

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