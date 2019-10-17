Сеул, , 10:47 — REGNUM Российская компания MY. Games анонсировала старт открытого бета-тестирования южнокорейской ролевой игры Lost Ark в России. Об этом сообщалось во время прямой трансляции на YouTube-канале проекта 16 октября.

Тестирование начнётся 27 октября 2019 года. Сообщается, что обладатели наборов раннего доступа смогут поиграть в Lost Ark уже 24 октября.

Lost Ark — это изометрическая MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра), релиз которой в Южной Корее состоялся в 2018 году. Она предоставляет геймерам возможность создать уникального персонажа и отправиться на поиски приключений.

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