Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Безвестно исчезнувшую 14-летнюю девочку из Ленинградской области и ее спутника, также ушедшего из дома 17-летнего юношу из Смоленской области обнаружили живыми и здоровыми в Брянской области. Об этом сообщили в четверг, 17 октября, в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Поиски несовершеннолетней девочки продолжались около трех месяцев. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В поисках ребенка принимали участие полицейские и волонтеры.

16 октября в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале выступила мать девочки, попросившая дочь откликнуться и вернуться. Также был указан телефон дежурного СУ СКР по Ленобласти, куда могли позвонить граждане, знающие о местонахождении подростков. И это объявление помогло.

«Жители Брянской области сообщили, что видели пропавших молодых людей в деревне Красная Жуковского района Брянской области», — отметили в следственных органах Ленобласти.

Сотрудники СКР по Брянской области, которым передали эту информацию, при ее проверке обнаружили разыскиваемых.

«В настоящее время жизнь и здоровье подростков вне опасности», — заявили в СУ СКР по Ленобласти.

Информация об обнаружении 17-летнего юноши передана в СУ СКР по Смоленской области.

В Ленобласти поблагодарили всех неравнодушных граждан, откликнувшихся на сообщение об исчезновении подростков. Это помогло найти ребят.