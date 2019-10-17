Нижние Серги, Свердловская область, , 10:37 — REGNUM Акушера-гинеколога районной больницы Нижних Серёг (Свердловская область) обвинили в смерти молодой матери во время родов. Об этом сообщает Е1.

По версии следствия, женщина погибла из-за врачебной ошибки — случился выворот матки из-за неправильного отделения плаценты. Молодая мать впала в кому, началось кровотечение, через два дня женщина умерла.

Уголовное дело расследовали больше полугода с привлечением судмедэкспертов. Экспертиза доказала, что выворот был не самопроизвольным, а насильственным, по вине врача.

Обвинительное заключение по ст. 109 ч. 2 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей») находится в прокуратуре. После того, как обвинение утвердят, дело отправят в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге высказались против ужесточения наказания за врачебные ошибки. Эксперты опасаются, что врачи будут отказываться от риска.

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