Джакарта, , 10:32 — REGNUM Полиция Индонезии арестовала 36 человек после нападения на министра безопасности страны Виранто, сообщает Kompas.

«Мы арестовали 36 человек, в том числе сотрудницу полиции», — заявил глава отдела по связям с общественностью национальной полиции Мухаммад Икбал в Джакарте.

Известно, что аресты были произведены, в частности, в Манадо, Бали, Бантене, Бандунге, Джамби, Лампунге. В Пандегланге полиция арестовала трех человек.

По его словам, есть большая вероятность, что аресты продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национальной полиции Индонезии Деди Прасетио заявил о задержании по меньшей мере 22 подозреваемых в террористической деятельности в ряде регионов страны.

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