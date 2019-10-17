Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM Руководство ГИБДД согласно с предложением увеличить скоростной лимит на платных трассах до 130 км/ч, заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

«С руководителем «Автодора», я думаю, в ближайшее время мы решим вопрос по платным дорогам, по автострадам. Будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч», — сказал он на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России могут быть отменены старые стандарты относительно установления скоростного лимита на трассах. Сначала, как обычно, будет проведен эксперимент — на дорогах М4 и М11, где можно увеличить скоростной лимит до 130 км/ч.

Сейчас, по мнению авторов инициативы, скоростной лимит ограничен необоснованно, в то время как нет стопроцентно подтвержденной связи между превышением установленной скорости движения и аварийностью.

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