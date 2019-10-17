Кемерово, , 10:24 — REGNUM Четверым из восьми фигурантов уголовного дела о смертельном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово могут смягчить меру пресечения. Обвинение предлагает заменить заключение под стражу на домашний арест для главы компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности, Игоря Полозиненко и его подчиненного Александра Никитина, а также начальнике караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина и руководителе службы пожаротушения Андрея Бурсина.

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Как заявил сегодня, 17 октября, в суде гособвинитель ходатайствовать о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу сторона обвинения больше не может «в силу закона», поэтому вынуждено ставить вопрос о её смягчении, пишет ТАСС.

Остальных обвиняемых прокуратура просит оставить под стражей до 26 января 2020 года. Речь идёт о гендиректоре ООО «Зимняя вишня» Надежде Судденок, охраннике Сергее Антюшине, техническом директоре компании — собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгии Соболеве и гендиректоре комбината Юлии Богдановой.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в ТРЦ Кемерова «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Пожар унёс жизни 60 человек, большинство из которых — дети. До сих пор идёт расследование обстоятельств пожара. Фигурантами по уголовному делу проходят 15 человек.

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