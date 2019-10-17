Вологда, , 10:27 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Вологодской области, генерал-майор полиции Павел Горчаков («Единая Россия»), возглавлявший ранее Управление МВД России по Вологодской области, при жизни оказался увековечен на мемориальной доске на фасаде здания РОВД в городе Никольске. Здание для полиции было возведено в этом городе по инициативе Горчакова.

Депутат Горчаков лично сдёрнул покрывало с новенькой гранитной доски. Это вызвало саркастическую реакцию в социальных сетях и блогах.

Открытие мемориальной доски произошло 9 октября. Приглашение депутату принять участие в церемонии прислали действующий начальник УВД, генерал-майор полиции Виктор Пестерев и ветеранская организация Никольского ОВД, где служил и которое возглавлял Горчаков.

«Не передать те чувства, эмоции, душевное волнение и мое состояние, когда увидел, что на этой доске мое имя!», — написал после церемонии депутат на своей странице «ВКонтакте».

Как отмечает издание Gorodvo.ru, на это событие обратил внимание известный московский блогер Илья Варламов.

«Мы уже видели, как единороссы открывают мусорные баки, бетонные плиты вместо остановок, куски асфальта, водоколонки, часы и сушилки для белья. Но некоторые идут ещё дальше! И делают открытия, которые стремительно приближают Россию к Туркменистану», — написал блогер.

«Впрочем, депутата Горчакова и главу УМВД можно понять… Так что сам себе не откроешь мемориальную доску — никто не откроет», — добавил Варламов.

Добавим, что Павел Горчаков неоднократно бывал в служебных командировках на Северном Кавказе в период проведения там контртеррористических операций. Имеет государственные награды.