Сеул, 17 октября 2019, 10:33 — REGNUM Корейская хоррор-игра The Coma 2: Vicious Sisters появится в раннем доступе Steam 7 ноября 2019 года. Об этом 16 октября сообщила «Игромания».
Игра расскажет о старшекласснице по имени Мина Парк, проснувшейся в альтернативной реальности своей школы. Девушке предстоит встретиться с пугающими созданиями и выбраться из здания живой.
Напомним, серию игр The Coma разрабатывает корейская студия Devespresso Games. В проектах франшизы игроки управляют школьниками, пытающимися выжить в «адской версии» старшей школы.
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