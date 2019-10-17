Нанкин, Китай, , 10:08 — REGNUM Таможня города Янчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая изъяла более 3,6 кг изделий из частей крокодила и прочих находящихся под охраной видов животных, сообщает 17 октября агентство Синьхуа.

Контрабанда была изъята на нескольких входящих авиарейсов из Юго-Восточной Азии. Контрабандные товары включают в себя части крокодила весом 3,62 кг и одно изделие из гигантского моллюска весом 0,13 кг. Крокодилы и гигантские моллюски находятся под государственной защитой в Китае. Незаконная торговля и перевозка этих товаров преследуется по закону.

Как сообщало ИА REGNUM, таможня китайского города Ланчжоу провинции Ганьсу на северо-западе изъяла более 3 кг изделий из частей животных с января по сентябрь 2019 года.

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