Ирвайн, США, , 10:31 — REGNUM Компания Blizzard Entertainment на полгода отстранила от соревнований студенческую команду по Hearthstone из-за плаката с призывом «освободить Гонконг». Об этом 16 октября в своём Twitter-аккаунте сообщил один из игроков Кейси Чамберс.

https://twitter.com/Xcelsior_hs/status/1184333609370619904

Во время прямой трансляции одного из матчей турнира Hearthstone Collegiate Championship члены команды Американского Университета (США) подняли плакат с надписью «освободите Гонконг — бойкотируйте Blizzard». Теперь они не смогут участвовать в официальных соревнованиях в течение ближайших шести месяцев.

Напомним, скандалы вокруг компании Blizzard Entertainment начались с отстранения китайского игрока Нг «blitzchung» Вай Чунга. Геймер выступил в поддержку протестующих в Гонконге, за что и был дисквалифицирован.

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