Монровия, , 10:18 — REGNUM По данным World Giving Index, ежегодного рейтинга щедрости людей, Либерия была признана страной, где с наибольшей вероятностью, чем где-либо еще в мире, помогут незнакомцам. Об этом передает ВВС Africa.

Помощь незнакомцам — один из трех критериев, которые британский благотворительный фонд Charities Aid Foundation использовал для составления общего Индекса щедрости World Giving Index.

Индекс был основан на 10-летнем исследовании, в котором было опрошено 1,3 миллиона человек по всему миру. В исследовании также было рассмотрено, сколько людей жертвуют на благотворительность и сколько времени они уделяют волонтерству.

В общемировом рейтинге щедрости (помощь незнакомым — один из его трех критериев) Кения заняла первое место среди стран в Африке и стала 11-й страной в мировом рейтинге. Либерия заняла 17-е место в мире, Сьерра-Леоне — 20-е, а Нигерия — 22-е.

Кроме того, страны Африки показали лучшие результаты в сфере помощи незнакомым людям. Включая Либерию, в топ-10 в этой категории во всем мире вошли семь африканских стран: Сьерра-Леоне (вторая), Кения (четвертая), Замбия (пятая), Уганда (шестая), Нигерия (седьмая) и Малави (десятая).