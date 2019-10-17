Москва, , 09:54 — REGNUM Активные принципы и демократические ценности могут быть спроецированы через внешнюю политику Индонезии. Об этом, как сообщает МИД Индонезии 16 октября, заявил бывший министр иностранных дел страны Хасан Вираюда (2001−2009 гг.) на лекции в университете МГИМО в Москве.

Лекция Хасана Вираюды под названием «Внешняя политика Индонезии в 21 веке и перспективы индонезийско-российских отношений» была организована Центром АСЕАН МГИМО. На встрече присутствовал посол Владимир Плотников, давний друг министра иностранных дел Индонезии Хасана Вираюда, который также был послом Российской Федерации в Индонезии (2000−2004 гг.).

По его словам, экономический рост и политическая стабильность предоставят Индонезии возможность играть более активную роль в регионе. Согласно прогнозам экономистов, к 2025 году Индонезия станет 6-й по величине экономикой в мире и поднимется до 4-й позиции в 2050 году.

Что касается развития индонезийско-российских отношений, Хасан Вираюда, Виктор Сумский (директор Центра АСЕАН МГИМО) и Алексей Другов (специалист по Индонезии и военный переводчик, который служил в Индонезии с 1962 по 1964 годы) согласились с тем, что достижение сотрудничества между Индонезией и Россией еще далеко от его потенциала. По этой причине участники дискуссии пришли к выводу, что для диверсификации двустороннего сотрудничества необходим пятилетний план действий с конкретными целями.

Напомним, в период с 7 по 23 октября 2019 года, университет МГИМО пригласил выступить видных ученых из региона стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).