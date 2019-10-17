Томск, , 09:44 — REGNUM Около десятка построек раскопали археологи Томского госуниверситета (ТГУ) на территории Тарского острога в Омской области во время экспедиции 2019 года, сообщает 17 октября пресс-служба вуза.

«Раскопано около десятка построек разного времени, что дополняет данные по Таре. Также проведены раскопки некрополя около Никольской церкви, где обнаружены остатки трех захоронений», — сообщила доктор исторического наук, зав. кафедрой археологии и исторического краеведения ТГУ Мария Чёрная.

По её словам, исследователям удалось выявить фрагменты разных построек на площадке сквера, где предположительно находилась центральная, или «кремлёвская» часть города.

Тара — старинный город в Омской области, один из старейших в Сибири, основан в 1594 году. В этом году ему исполнилось 425 лет. В XVII веке Тара располагалась у границы с кочевым миром и играла ключевую роль в освоении Прииртышья, где русские завели пашню, развивали транзитную торговлю, промыслы и ремесла. Этот город был важен и для установления дипломатических и торговых отношений с Востоком (уже в 1595 году туда прибыл первый караван из Бухары).

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