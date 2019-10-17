Ярославль, , 09:44 — REGNUM Департамент здравоохранения Ярославской области пересмотрел планы по закрытию ортопедического отделения клинической больницы № 2. Об этом рассказал депутат Ярославской областной думы Сергей Якушев, сообщает портал облдумы.

Ортопедическое отделение КБ №2 в Ярославле Duma.yar.ru

Это первый случай, когда жителям города удалось заставить власти пересмотреть планы по так называемой «оптимизации» учреждений здравоохранения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах по закрытию отделения сообщили врачи, которые выступили категорически против этого. Власти решили объединить больницы № 2 и № 8, при этом ортопедическое отделение планировалось закрыть. Оказывать эти услуги планировалось в больнице скорой помощи имени Соловьева.

Врачей отделения поддержали депутаты-коммунисты Ярославской областной думы, которые отправляли запросы региональным властям и выступали с заявлениями на заседаниях.

«На прошлой неделе депутаты Кузнецова и Воробьев посетили данную медорганизацию, В присутствии заместителя директора департамента здравоохранения Давлетова С. Р. пообщались с медперсоналом, посмотрели ортопедическое отделение. Давлетов заверил нас, что отделение в 2020 году закрывать не планируют, что будут делать ремонт», — сообщила депутат Елена Кузнецова.

Между тем, по словам депутата Александра Воробьева, госзадание (следовательно, и финансирование) для отделения было снижено на 30% в 2019 году. Депутат и врачи опасаются, что эта политика будет продолжена.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле обсуждают реорганизацию здравоохранения