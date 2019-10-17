Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге вновь закроют на выходные из-за проведения ярмарки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На ярмарке жители смогут запастись тёмными вещами — синоптики как раз обещали похолодание ближе к концу недели. Екатеринбуржцы смогут купить шапки, валенки, унты и многие другие вещи, чтобы не замёрзнуть. Также будет представлен традиционный ассортимент ярмарок: соленья, грибы, ягоды и другие продуктовые запасы.

Парковка не будет доступна для водителей с вечера 18 октября до вечера воскресенья 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года в Екатеринбурге открылась ярмарка цветов. Из-за этого парковка на площади 1905 года была недоступна для водителей.

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