Москва, , 09:40 — REGNUM В России только четвёртая часть родителей учащихся школ уверена, что учебные учреждения помогают их детям определиться с будущей профессией. При этом большая часть (55%), напротив, не видит со стороны школы никакой помощи в профессиональном самоопределении школьников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в сентябре сервисом по поиску работы Работа.ру среди 1,3 тыс. родителей детей школьного возраста.

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Так, большинство опрошенных (64%) считают необходимым создание в школах специализированных классов с углубленным изучением необходимых дисциплин при сокращении часов на второстепенные предметы, пишет ТАСС. При этом больше трети (36%) не согласны с таким подходом к среднему образованию.

18% опрошенных считает, что помощь в выборе профессии нужно начинать оказывать с седьмого класса, 14% —с восьмого. При этом каждый пятый (21%) родитель уверен, что вопрос профориентации для детей становится актуальным уже к пятому классу.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru, в России большинство трудоустроенных родителей (56%) хотели бы, чтобы их работодатели проводили мероприятия по профориентации для детей. При этом почти половина (47%) компаний в стране не заинтересована в проведении мероприятий по профориентации для детей сотрудников. Проводят мероприятия 9%. Подобной работы не ведут, но хотели бы ввести такую практику 22% отечественных компаний.

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