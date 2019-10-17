Новосибирск, , 09:37 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России планирует изменить программы обучения студентов в аграрных высших учебных заведениях, заявила 17 октября замглавы ведомства Оксана Лут.

«Мы сейчас смотрим на программу, которая есть у нас сейчас аграрных вузах, она неинтересна даже нам», — сказала она в ходе совещания в Новосибирске.

По ее словам, Минсельхоз согласует с Министерством образования программы, чтобы сделать такие специальности, которые привлекут молодых людей.

Необходимо изменить ряд неактуальных специальностей, а также добавить в программы больше изучения технологий, уточнила Лут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель 47 российских аграрных вузов по итогам заседания Всероссийского семинара-совещания проректоров по научной работе вузов Минсельхоза России предложили резолюцию, содержащую решение об участии в реализации национального проекта «Наука».

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