Воронеж, 17 октября 2019, 09:34 — REGNUM Пикет с требованием вернуть ярмарку на улице Димитрова в Воронеже провели предприниматели, ранее работавшие на этой территории, 16 октября у здания Воронежской областной думы.
Предприниматели утверждают, что городские власти их обманули, пообещав на месте снесенных старых киосков установить более комфортабельные места для торговли. Однако воронежцы выступили против работы ярмарки в этом месте, и мэрия приняла во внимание мнение горожан.
Предприниматели обещают проводить пикеты регулярно — до решения вопроса с ярмаркой.
Речь идёт о мини-рынке на участке рядом с автовокзалом в Левобережном районе. Его признали незаконным ещё в 2015 году, с нескольких попыток его удалось ликвидировать. В 2018 году было принято решение о благоустройстве этой территории. В начале августа 2019 года появилась информация о проведении публичных слушаний, большая часть участников которых якобы высказалась за организацию ярмарки на этом месте. 13 августа на сайте мэрии стартовало голосование по вопросу организации ярмарки на интернет-ресурсе «Активный электронный гражданин», по итогам которого большинство его участников проголосовали против организации ярмарки на этом месте.
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