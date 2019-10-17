Воронеж, , 09:34 — REGNUM Пикет с требованием вернуть ярмарку на улице Димитрова в Воронеже провели предприниматели, ранее работавшие на этой территории, 16 октября у здания Воронежской областной думы.

Предприниматели утверждают, что городские власти их обманули, пообещав на месте снесенных старых киосков установить более комфортабельные места для торговли. Однако воронежцы выступили против работы ярмарки в этом месте, и мэрия приняла во внимание мнение горожан.

«У меня лакокрасочные изделия, которые имеют срок годности. Стоит всё. Весь мой труд пошёл насмарку. Три года. Куда я принесу свой товар? Сейчас краску принесу сюда и разолью. Покрасим, что делать? Больше некуда деваться. Я хочу вернуться на своё рабочее место, мне его обещали. Понимаете? Обещали и надули, кинули, как последних лохов», — цитируют предпринимательницу « Вести-Воронеж ».

Предприниматели обещают проводить пикеты регулярно — до решения вопроса с ярмаркой.

Речь идёт о мини-рынке на участке рядом с автовокзалом в Левобережном районе. Его признали незаконным ещё в 2015 году, с нескольких попыток его удалось ликвидировать. В 2018 году было принято решение о благоустройстве этой территории. В начале августа 2019 года появилась информация о проведении публичных слушаний, большая часть участников которых якобы высказалась за организацию ярмарки на этом месте. 13 августа на сайте мэрии стартовало голосование по вопросу организации ярмарки на интернет-ресурсе «Активный электронный гражданин», по итогам которого большинство его участников проголосовали против организации ярмарки на этом месте.

Об этом: Снова под снос: в Воронеже разгорается скандал вокруг мини-рынка

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура предлагает мэру Воронежа взять под контроль ситуацию с ярмаркой