Владивосток, , 09:30 — REGNUM Эксперимент по выращиванию клубники в условиях климата Приморского края с применением японских технологий завершился успешно, заключили в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) после сбора первого урожая. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба вуза.

«В результате совместной деятельности был получен урожай клубники, сорт которой считается национальным достоянием Японии», — отметили в университете.

На первом этапе специалисты получили урожай ягод с применением не японских, а натуральных российских удобрений и средств защиты растений. Средний вес одной ягоды составил 33−35 граммов, при весе японской ягоды того же сорта в 40 граммов. В настоящее время теплица законсервирована, так как до следующего года использоваться не будет.

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Напомним, совместный проект реализовали ДВФУ, Токийский сельскохозяйственный университет (NODAI) и японский питомник растений HOB. По итогам эксперимента стороны ведут переговоры с целю создания на основе японского сорта клубники приморского гибрида, который будет более приспособлен к условиям российского Дальнего Востока.

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