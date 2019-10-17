Оренбург, , 09:29 — REGNUM В Оренбургской области с директора детского сада через суд взыскана компенсация ущерба, который нанесен бюджету, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Руководителя дошкольного образовательного учреждения ранее обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, женщина устроила на работу виртуального работника, за которого получала зарплату. Общая сумма составила более 300 тыс. рублей.

Прокуратура через суд потребовала от директора детского сада возместить ущерб, нанесенный бюджету. Женщина признала иск и частично погасила ущерб, перечислив 33 тыс. рублей. Последовал еще один иск, и суд довзыскал оставшуюся сумму причиненного вреда. Решение в законную силу не вступило.