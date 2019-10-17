Уфа, , 09:31 — REGNUM Приз от главы Башкирии Радия Хабирова получат исполнители самого красивого башкирского танца. Об этом 17 октября сообщил глава республики в социальной сети.

Радий Хабиров выложил на своей странице в социальной сети несколько роликов, на которых уроженцы Башкирии танцуют башкирский танец в разных местах страны и мира.

«Мне почему-то кажется, что они совсем никому не мешают… Наоборот, люди радуются и фотографируют их», — написал он в своем сообщении.

Глава Башкирии предложил устроить танцевальный флешмоб, а за самый красивый башкирский танец он пообещал вручить личный приз.

«Давайте так — за самый красивый башкирский танец за пределами республики или внутри нее, но с гостем из-за пределов Башкирии — вручу через пару месяцев свой личный приз!) Присылайте ссылки!)))», — огласил он условия конкурса.

По информации некоторых СМИ, флешмоб запустила танцовщица ансамбля Гаскарова Миляуша Хайбуллина. Ее начинание поддержали другие уроженцы Башкирии. Они танцуют в узнаваемых местах по всему миру.