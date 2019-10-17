Ботлихский район, Дагестан, , 09:30 — REGNUM В участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) признан виновным житель Ботлихского района Дагестана. Об этом ИА REGNUM 17 октября сообщили в пресс-службе прокураторы республики.

Установлено, в 2013—2017 годах мужчина состоял в НВФ и исполнял возложенные на него обязанности по обеспечению деятельности этой банды. Ботлихский районный суд назначил осужденному наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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