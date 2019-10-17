Оренбург, , 09:20 — REGNUM В Оренбургской области количество зарегистрированных преступлений за девять месяцев 2019 года выросло по сравнению с 2018 годом на 1,4%: с 20 078 до 20 356, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Наибольший рост числа преступлений зафиксирован в Абдулинском, Матвеевском, Акбулакском районах, а также городах Медногорск, Новотроицк и Оренбурге (Центральный район) — от 14,6% до 22%.

В общей структуре преступности значительный всплеск (на 11%) отмечен среди тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, число преступных деяний против половой неприкосновенности выросло на 36,8%.

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