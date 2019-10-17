Нальчик, , 09:20 — REGNUM Уголовное дело о поджоге рынка «Центральный» в столице Кабардино-Балкарии ведется с нарушениями разумных сроков. Такая волокита недопустима. Об этом заявила прокуратура, потребовав от начальника следственного управления МВД принять меры, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

С жалобой на ненадлежащий ход расследования обратились к прокурору республики пострадавшие от пожара. На личном приеме глава прокуратуры признал их доводы обоснованными. Как установлено, расследование ведется крайне неспешно, нарушены все разумные сроки уголовного судопроизводства и привлечения виновных в поджоге к ответственности.

В связи с этим в адрес руководителя СУ МВД РФ по городу Нальчику внесено представление. Его рассмотрение находится на контроле прокуратуры.

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Напомним, пожар на рынке «Центральный» в городе Нальчике случился в апреле 2018 года. По результатам предварительной проверки было установлено, что причиной возгорания стал поджог.