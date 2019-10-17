Тюмень, , 09:17 — REGNUM Новые высокоэффективные системы для диагностики иксодовых клещевых инфекций могут быть созданы на основе биочипов, убеждены исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Об этом 17 октября сообщает пресс-служба вуза.

Вопрос создания новых методов в конце прошлой недели обсудили на совещании малого научно-технического совета по развитию генетических технологий. Его участниками являются исследователи из института X-BIO ТюмГУ и партнерских организаций, среди которых ИБМХ, Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Отмечается, что мультидисциплинарный проект потребует проведения исследований и разработок по широкому кругу научных направлений: молекулярной биологии, иммунологии, паразитологии, акарологии, микрофлюидики, оптики, микроэлектроники, материаловедения, биоорганической химии и биоинформатики.

Институт X-BIO выступит в роли интегративной платформы для проведения исследований и сборки перспективных биочипов. Первые результаты проекта ожидаются в середине 2020 года.

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