Кемерово, , 09:16 — REGNUM В Кузбассе, по данным регионального Гидрометцентра, сегодня, 17 октября, ожидаются дожди, ночью с мокрым снегом, местами гололёд, усиление западного ветра до 20 м/с.

Василий Поленов. Ранний снег. 1891

При этом, как сообщает ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, в Таштагольском районе сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости).

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать осторожность и быть предельно внимательными.

«При выпадении осадков, гололёдных явлениях и ухудшении видимости на дорогах соблюдайте повышенные меры осторожности при передвижении на автотранспорте, соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — обратилось ведомство к водителям.