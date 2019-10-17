Владивосток, , 09:19 — REGNUM Гидрометцентр России прогнозирует нетипичную для поздней осени погоду в регионах Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Синоптики обещают тёплый ноябрь и малоснежье. Правда, в северных регионах Дальнего Востока местами уже выпал снег — в Якутии, на Колыме и Чукотке. Присыпало снегом и юг Приморья. Но он тут же растаял.

Непривычно тёплым оказался октябрь в Хабаровском крае и Приморье. Сравнительно тепло будет и в ноябре — в Якутии, в Магаданской области и на Камчатке.

Зима-2018 была на Дальнем Востоке малоснежной.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах РФ готовятся к зиме, начался отопительный сезон, завершился северный завоз.