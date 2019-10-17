Москва, , 09:09 — REGNUM Федеральная кадастровая палата подвела итоги горячей линии по вопросам купли-продажи жилья, запущенной в России 7 октября, сообщает РБК.

Так, ответы на вопросы получили более 3,5 тыс. собственников недвижимости по всей России. 40% вопросов касались проведения кадастрового учета и регистрации прав собственности, а также порядка оформления сделок и необходимого для этого комплекта документов.

Еще 24% интересовались установлением кадастровой стоимости и процедуры ее оспаривания. 20% обращений касались вопросов, волнующих собственников дачных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Если ранее СНТ должны были подавать исковое судебное заявление для взыскания долгов, то теперь им достаточно обратиться к мировым судьям для получения приказа. Заявитель направит документ в банк, а необходимая сумма будет списана со счёта или банковской карты дачника-должника.

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