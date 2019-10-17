Улан-Удэ, , 09:09 — REGNUM Количество обманутых дольщиков в Бурятии растёт быстрыми темпами. Если ранее власти региона называли цифру в 493 человек, которые не могут заселиться в свои дома из-за недостроя, то сегодня, по словам главы республики Алексея Цыденов, их число выросло до одной тысячи.

Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах форума «Дорога-2019». Глава при этом подчеркнул, что республиканские власти помогут обманутым людям.

«Мы их доведем до конца, в любом случае. Мы работаем [над этим] в постоянном режиме», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по договорам долевого строительства в Бурятии строится 52 многоквартирных дома. При этом 12 из них, то есть каждый пятый строящийся дом с привлечением участников долевого строительства признан проблемным.

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