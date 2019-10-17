Новосибирск, , 09:06 — REGNUM Новосибирская прокуратура завершила проверку в приюте Чановского района, где дети жаловались на недоедание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что дети в МБУ «Комплексный центр» Чановского района «Социальный приют для детей и подростков» пожаловались на некачественную еду, маленькие порции, недоедание.

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«Проверка не выявила нарушений требований законодательства, предъявляемых к качеству питания. Взятые пробы и их микробиологическое исследование соответствовали нормативам, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области. — Однако прокурорская проверка показала, что в приюте нарушалось санитарно-эпидемиологическое законодательство и об охране здоровья несовершеннолетних детей».Так, детей в приюте кормили по старым санитарным нормам и правилам, что привело к уменьшению порций для некоторых детей. Всех детей, независимо от возраста, кормили одинаковыми порциями. Кроме того, меню не отличалось разнообразием.

Также проверка показала, что медработник не проводил ежедневный осмотр детей.

Были вскрыты нарушения и в части материально-технического обеспечения приюта. В то же время МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Чановского района Новосибирской области» не контролировало деятельность филиала. Главе Чановского района, который является учредителем учреждения, вынесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. В отношении заведующей филиала возбуждено административное дело за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» (ст. 6.7. КоАП РФ).