Ставрополь, , 09:08 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье после надругательством над портретами ветеранов Великой Отечественной войны и Героев Советского Союза в селе Красногвардейском. Прокуратура по результатам проверки признала данное решение законным и обоснованным, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе районной администрации.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась видеозапись повреждения портретов на Аллее Славы в селе на Ставрополье. Неизвестная девушка в темное время суток подошла к стенду с фотографиями ветеранов и острым предметов исцарапала изображения. Акт вандализма попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Данный инцидент произошел 14 октября. Позже в краевом управлении МВД сообщили, что полицейские изучают видеозапись с места происшествия, устанавливается личность злоумышленницы.

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