Оренбург, , 09:05 — REGNUM Жительница Оренбургской области Зиля З. стала победителем лотереи. Женщина стала обладательницей крупного приза — загородного дома стоимостью 700 тыс. рублей. Информация обнародована на официальном сайте лотереи.

Оренбурженка работает кондуктором. Она призналась, что мечтала купить квартиру, поэтому приз решила взять деньгами.

По словам Зили З., накануне выигрыша ей приснилось много денег, и она решила, что ей должно повезти. Она пошла в отделение почты, чтобы купить новые билеты и проверить имеющийся.