Хабаровск, , 09:03 — REGNUM Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) заинтересован в расширении образовательных и научных связей с вузами европейских стран, сообщает 17 октября пресс-служба вуза со ссылкой на первого проректора по стратегическому развитию и международному сотрудничеству Александра Зубарева.

Накануне в университете прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Бельгии в России Жаном-Артуром Режибо. Делегация посольства посетила ТОГУ с целью установления и укрепления сотрудничества в области образования, осуществления проектов академического и студенческого обмена.

Участники встречи обсудили возможные перспективы и основные проблемы в их реализации. Зубарев отметил, что хабаровский вуз заинтересован в сотрудничестве, несмотря на столь отдаленное расположение.

Отмечается, что на встрече со студентами факультета филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации ТОГУ Жан-Артур Режибо рассказал об условиях поступления и обучения европейских вузах. Беседа проходила на английском языке.

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