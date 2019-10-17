п. Аршан, , 08:56 — REGNUM Прямо перед совещанием, на котором главы пострадавших от паводка российских регионов отчитывались перед Владимиром Путиным о ходе исполнения его поручений по скорейшему оказанию помощи пострадавшим, на сайте правительства Иркутской области появилась любопытная информация. В ней рассказывалось, как местные власти помогли труженику тыла из п. Аршан Тулунского района Марии Терентьевой получить сертификат на приобретение жилья.

Труженица тыла из п. Аршан Тулунского района 91-летняя Мария Терентьева Правительство Иркутской области

Якобы изначально по итогам первого комиссионного обследования дома этой 91-летней женщины его хотели капитально отремонтировать, но потом передумали и признали непригодным для проживания. Также власти Приангарья не постеснялись написать, что, получив новую благоустроенную квартиру, женщина поблагодарила за неравнодушное отношение к ее беде губернатора региона Сергея Левченко и сотрудников соцзащиты. Однако, судя по сообщению Общероссийского народного фронта, раньше чиновники вели себя по-другому.

«Наши иркутские коллеги несколько раз ездили в этот поселок за 500 км, чтобы расшевелить местную власть», — пояснила пресс-секретарь ОНФ в Алтайском крае Алевтина Бондаренко.

Напомним, в сентября 2019 года про Марию Терентьеву рассказали в прямом эфире программы «Россия-24». Отмечалось, что после масштабного наводнения женщина осталась один на один с целым ворохом нерешённых проблем: в компенсации за ущерб имуществу пенсионерке отказали, так как чиновники посчитали, что ничего ценного у нее не было. И тогда ветеран попросила хотя бы минимальной помощи — залить бетон под постройку к наступлению ходов, как как паводок полностью размыл фундамент. Но вместо этого получила только разовую материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.

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