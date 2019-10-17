Москва, , 08:54 — REGNUM Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю. Об этом 17 октября сообщается на сайте ведомства.

Так, в список вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, кедровые орешки и миндаль. В состав орехов входит большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, а также разных витаминов и других полезных веществ.

«Целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что люди, стабильно употребляющие орехи, меньше других страдают от коронарной недостаточности. Кроме того, употребление орехов уменьшает уровень холестерина в крови.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины Минздрава России для сохранения здоровья сердца необходимо употреблять в пищу фасоль, курагу и орехи, в которых содержится большое количество калия и магния. Также необходимо отказаться от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.

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