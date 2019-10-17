Петропавловск-Камчатский, , 08:58 — REGNUM Истребители-перехватчики МиГ-31 Елизовского авиационного соединения выполнили полёты в Арктику в сложных климатических условиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Экипажи перехватчиков МиГ-31 совершили перелёт с аэродрома на Камчатке на оперативный аэродром «Угольные Копи» возле Анадыря, откуда произвели несколько одиночных и групповых вылетов в Арктические районы.

Действуя над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, лётчики успешно отработали поиск и уничтожение воздушных целей, выполнив электронные пуски ракет большой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках военных учений, проводимых в Восточном военном округе, мотострелки и морская пехота отрабатывают отражение морского вторжения в Приморье и на Сахалине.