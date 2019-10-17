Кампала, , 08:53 — REGNUM Пять человек были задержаны в Уганде после того, как выяснилось, что они прячут своих детей от массовой вакцинации против кори, краснухи и полиомиелита. Об этом передает ВВС Africa.

Как сообщает телерадиокомпания, власти намерены вакцинировать 18 миллионов детей в возрасте до 15 лет в течение следующих четырех дней.

По данным местной полиции, родители были арестованы в своих домах в районе Камули на востоке страны после того, как представители служб здравоохранения были проинформированы об их сопротивлении кампании по вакцинации.

В ответ на произошедшее пресс-служба правительства Уганды сообщила, что каждый, кто пытается помешать вакцинации своих детей, будет задержан в соответствии с санкциями, изложенными в законе об иммунизации.

Текущая кампания по вакцинации является ответом на вспышку кори в прошлом году, сообщают журналисты. Ранее кампании массовой вакцинации уже сталкивались с сопротивлением со стороны различных представителей общества, таких как религиозные группы, которые не верят в прививки, и родители, которые не понимают, почему их детям необходимо делать несколько разных прививок.

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